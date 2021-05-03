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Ракурс
Денис Пушилин, фото: РИА «Новости»

Семью лидера донецких террористов Пушилина показали в сети (ФОТО)

3 мая 2021, 12:18
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Денис Пушилин, 39-летний украинский коллаборационист с Россией, с ноября 2018 года находится на «должности» главы террористической организации ДНР.

Недавно в интернете было опубликовано фото Пушилина вместе с его женой и двумя дочерьми. Снимок опубликовал Telegram канал donetchanyn.

Сам Пушилин ранее заявлял, что имеет трех дочерей.

По сообщения СМИ сепаратистов, Пушилин вчера, 2 мая, вместе с семьей присутствовал на пасхальном богослужении в расположенном в Донецке храме благоверных князей Петра и Февронии. Этот храм был открыт уже после захвата региона оккупантами — в мае 2016 года.

По сведениям СМИ, жену Пушилина зовут Елена, они, вероятно, проживают в Донецке в доме местного бизнесмена Сергея Хановича.


Напомним, недавно во временно оккупированном Донецке местный «парламент» разрешил провести «национализацию» имущества украинских банков.

Источник: Ракурс


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