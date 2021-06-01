Степан Латыпов. Фото: УП

https://racurs.ua/n155469-protknut-gorlo-ruchkoy-pytalsya-belorusskiy-oppozicioner-shokiruuschee-video.html

Ракурс

Степан Латыпов, которого судят за протестную символику и сопротивление милиции в Беларуси, пытался совершить самоубийство в зале суда, воткнув в горло ручку.

Мужчина хотел убить себя, чтобы уберечь своих родных и соседей от режима Александра Лукашенко. Об этом сообщает белорусский оппозиционный канал в Telegram Tut.by.





По данным правозащитников, мужчина залез в клетке повыше, чтобы его не могли достать конвоиры, и вонзил себе ручку в шею. После этого оппозиционер посинел и лег на лавку. Перед попыткой самоубийства мужчина заявил, что ему угрожали — если он не признает вину, будут уголовные дела против родных и соседей.

Видео этого события попало в сеть — на нем видно, как мужчина лежит на скамейке, а возле него стоят милиционеры. Очевидцы говорят, что милиционеры сразу не могли открыть клетку, ведь у них не было ключей. Пока клетку удалось открыть, оппозиционер уже фактически потерял сознание.

Мужчину забрала скорая из зала суда. До этого он сидел в так называемой «пресс-хате». Так называют камеру, где подозреваемых в преступлениях держат в ужасных условиях.

Степан Латыпов — житель минского «двора перемен», был задержан 15 сентября 2020 года. Сначала гостелеканалы озвучили, якобы он собирался использовать яды против силовиков. Но в конечном обвинении эта претензия не звучала — Степану инкриминируют организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок и мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларуси силовики задержали главного редактора новостного сайта Hrodna. life Алексея Шота. Правоохранители подъехали на автобусе с тонированными окнами к дому, где проживает журналист, и затолкали его в машину.