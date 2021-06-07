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Ракурс
Голая девушка в гробу протестовала во Львов против карантина. Фото: «Гангрена» в Facebook

Голая девушка в гробу — во Львове протестовали против карантина (ФОТО)

7 июн 2021, 17:21
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Голую девушку в гробу носили по улицам Львова. В центре города активисты устроили необычный перфоманс, чтобы привлечь внимание на закрытие местной галереи.

Сооснователь галереи «Гангрена» Олег Гердий пояснил, что концепцией этого действа является «жизнь и свобода и победа над границами и смертью». Он также добавил, что это было «испытание здравого смысла и границ терпения общественности». Перед этим организаторы показали, как готовились к этому мероприятию на своей странице в Facebook.

По словам Гердия, он вынужден закрыть галерею из-за карантина, поскольку стоимость аренды значительно выросла. Львовские священники также жаловались на гроб, который Олег Гердий купил на свой день рождения и экспонировал в галерее.

В социальных сетях организаторов раскритиковали необычный перфоманс.

Голая девушка в гробу протестовала во Львов против карантина. Фото: «Гангрена» в Facebook


Голая девушка в гробу протестовала во Львов против карантина. Фото: «Гангрена» в Facebook

Напомним, в марте почти полтысячи предпринимателей митинговали в Киеве. Организаторы акции требовали освободить предпринимателей от уплаты налогов на период карантина.

Источник: Ракурс


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