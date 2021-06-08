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Ракурс
Инцидент с буллингом произошел в Киеве, фото: Clutch.ua

12-летнюю девочку забросали яйцами в Киеве — у нее травма головы

8 июн 2021, 16:23
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В Киеве шестеро подростков забросали яйцами 12-летнюю девочку.

У пострадавшей впоследствии диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Типичный Киев».

Инцидент произошел на Почтовой площади 25 мая.

Отмечается, что подростки заранее спланировала свои действия и намеренно пригласили девочку погулять. После этого в назначенном месте отобрали у нее телефон и начали ее унижать, в частности, разбивать сырые яйца об голову.

Видео издевательств злоумышленники самостоятельно записали и опубликовали в интернете.

Мать пострадавшей отмечает, что девушку семь раз ударили по голове.

К счастью, она смогла самостоятельно добраться домой, — отмечает женщина.

Все участники инцидента установлены.

Впрочем, на истории с яйцами все не завершилось, отмечает мать пострадавшей. По ее словам, девушке продолжают поступать угрозы.

В переписке между подростками мы видим желание продолжить буллинг, — подчеркивает она.


Источник: Ракурс


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