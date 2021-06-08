Инцидент с буллингом произошел в Киеве, фото: Clutch.ua

https://racurs.ua/n155800-12-letnuu-devochku-zabrosali-yaycami-v-kieve-u-nee-travma-golovy.html

Ракурс

В Киеве шестеро подростков забросали яйцами 12-летнюю девочку.

У пострадавшей впоследствии диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Типичный Киев».

Инцидент произошел на Почтовой площади 25 мая.

Отмечается, что подростки заранее спланировала свои действия и намеренно пригласили девочку погулять. После этого в назначенном месте отобрали у нее телефон и начали ее унижать, в частности, разбивать сырые яйца об голову.

Видео издевательств злоумышленники самостоятельно записали и опубликовали в интернете.

Мать пострадавшей отмечает, что девушку семь раз ударили по голове.

К счастью, она смогла самостоятельно добраться домой, — отмечает женщина.

Все участники инцидента установлены.

Впрочем, на истории с яйцами все не завершилось, отмечает мать пострадавшей. По ее словам, девушке продолжают поступать угрозы.