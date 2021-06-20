Рекордсменка Екатерины Долган. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n156405-ukrainskaya-rekordsmenka-razbilas-na-trasse-kiev-priluki-foto.html

Ракурс

Смертельное дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь 21-летней рекордсменки Национального реестра рекордов Украины Екатерины Долган.

Рекордсменка в номинации «Самый продолжительный непрерывный бег на беговом тренажере» погибла в аварии на трассе Киев-Прилуки. Авария произошла в субботу, 19 июня. О трагедии сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

По ее словам, два дня назад Екатерина Долган совершала свой очередной забег в Сумах.

И впереди была еще вся жизнь, масса планов, побед и мечтаний… Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю — «бегущей за Солнцем»… Легкого бега тебе в вечность, девочка… — говорится в сообщении.

Екатерина Долган — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, призер многочисленных соревнований и чемпионатов Украины. В сентябре 2020 года она установила рекорд Украины, преодолев максимальное расстояние на спортивном тренажере. За пять часов Долган пробежала 51 км без перерыва.

Напомним, 19 июня в Киеве пешеходы, которые переходили дорогу в неустановленном месте, попали под колеса грузового автомобиля. Оба человека погибли на месте ДТП.