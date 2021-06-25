«Нафтогаз» на 10% повысил месячную цену на газ в июле. Фото: pravda.com

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Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», которая обслуживает около 1 млн бытовых потребителей, повысила июльскую месячную цену на газ.

Стоимость «голубого топлива» в следующем месяце вырастет до 13,13 грн за куб. м. Это на 10% выше цены, которая была в июне. В этом месяце месячная цена составляет 11,94 грн за куб. м. В то же время годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Газовики напомнили, что с 1 мая всех бытовых потребителей газа автоматически перевели на фиксированный годовой тариф, который будет действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. 25 апреля газоснабжающие компании опубликовали цены на газ для населения. Потребители будут покупать голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за куб. м. По желанию можно снова перейти на месячное обслуживание.

В «Нафтогазе» пояснили, что рост месячной цены обусловлен ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4−5 лет и по состоянию на середину июня продолжают расти.

Напомним, третью платежку за газ будут получать украинцы. Придется платить за обслуживание внутридомовых газовых сетей. Причину возникновения в Украине третьей платежки за газ уже объяснили эксперты.