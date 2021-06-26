Инсценировка казни. Фото: Mirror

https://racurs.ua/n156662-uroki-makiyaja-na-youtube-spasli-mujchinu-ot-killera-foto.html

Ракурс

Мужчина инсценировал собственную казнь, чтобы помочь полицейским поймать свою жену, заказавшую его убийство «киллерам».

Американец Рамон Соса воспользовался уроками макияжа с YouTube, чтобы воссоздать пулевое ранение. Об этом пишет Mirror.

О том, что его супруга Мария ищет киллера, мужчина узнал от своего друга, который сам был бывшим бандитом. Американец сперва не поверил его словам, но затем товарищу удалось убедить его, что это правда.





Сама Мария родилась в Мексике, а гражданство США получила только в 2010 году, когда вышла замуж за Рамона. Жизнь супруга женщина оценила в 2 тыс. долларов. Однако настоящего киллера женщине найти не удалось — заказ взял полицейский под прикрытием. Мужчина в сотрудничестве с полицией устроил инсценировку, чтобы его жена получила доказательства смерти.





Его раздели до трусов, связали ему руки за спиной, а на его виске изобразили фальшивое пулевое ранение — для этого финального штриха полицейские вместе с мужчиной посмотрели урок макияжа на Youtube.

Все это помогло схватить заказчицу и отправить ее под суд. За намерение убить мужа женщине грозит до 20 лет тюрьмы.





Напомним, ранее мы сообщали, что мужчину заказали киллерам собственные родственники — силовики сымитировали похищение, чтобы предотвратить его убийство. Гражданина Сербии в Украине «заказала» его жена для завладения имуществом на более чем шесть миллионов евро перед разводом.

Источник: Mirror