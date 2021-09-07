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Ракурс
В Украине массово хлынули российские артисты, фото: The Flow

Российские «молодежные» артисты массово едут в Украину

7 сен 2021, 16:05
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В Украину с концертами массово хлынули «молодежные» артисты из страны-агрессора.

Так, 12 сентября на ВДНХ в Киеве запланировано выступление «звезд» соцсетей Доры, Мэйби Бейби и Елены Швец, которые также занялись песенной деятельностью. Об этом свидетельствуют данные сайта продажи билетов Concert.ua.

Выступление состоится в рамках фестиваля «ЇЇ ФЕСТ».

Миллионы подписчиков в TikTok, рекордные отметки на стримингових платформах — всего этого героини концерта достигли упорным трудом и останавливаться не собираются. Дора известна своим хитом «Дорадура», который способен покорить каждое сердце, — отмечается в описании фестиваля.

Стоит отметить, что песни этих исполнителей критикуют за использование ненормативной лексики и демонстрацию в клипах вредных привычек.


Также в Украине запланированы выступления LIZER, JEEMBO, PYROKINESIS, OG Buda, LIDA. Концерты пройдут в Харькове, Днепре и Киеве.

Кроме того, 24 сентября в Днепре должен выступить группа «Ногу свело», несмотря на то, что его солист Максим Покровский посещал временно оккупированный Крым и внесен в черный список «Миротворца».

Источник: Ракурс


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