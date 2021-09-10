Строительство «Северного потока-2» полностью завершено. Фото: gazprom.ru

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Строительство российского газопровода «Северный поток-2» полностью завершили.

В пятницу, 10 сентября, на утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что по состоянию на 8:45 по московскому времени строительство газопровода полностью завершено. Об этом сообщила пресс-служба российской газовой компании.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что «Газпром» уже в скором времени может начать поставки газа через «Северный поток-2». По неофициальным данным, это может произойти уже 1 октября.

Как известно, 6 сентября строители положили последнюю трубу газопровода Nord Stream 2. После состыковки немецкой и датской секции, необходимо будет провести пусконаладочные работы. Российская труба достигает Германии по дну Балтийского моря. Длина газопровода составляет 1 тыс. 234 км, россияне заявляют, что ее пропускная способность составляет 55 млрд куб. м в год.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал американских конгрессменов сохранить санкционное давление на российский газопровод «Северный поток-2», поскольку Москва продолжает использовать поставки газа как оружие.

Источник: Bloomberg