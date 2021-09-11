Малюська предложил проверить медиа на детекторе лжи

Малюська. Фото: Ліга

https://racurs.ua/n160006-maluska-predlojil-proverit-media-na-detektore-lji.html

Ракурс

Денис Малюська, министр юстиции, предложил собрать глав ключевых украинских медиа и пройти тест на детекторе лжи, чтобы узнать, дают ли они своим работникам заработную плату в конвертах, переводя свой бизнес в тень.

Об этом он заявил на форуме YES.

Я бы хотел предложить собрать глав украинских крупных СМИ и пройти на соответствующем оборудовании тест, чтобы понять, кто выдает и принимает зарплату в конвертах, а кто — нет. Более того, узнать, те, кто обладает большими медиа-холдингами, получали ли они какие-то неофициальные зарплаты, которые не были задекларированы, — заявил Малюська.

Он также добавил, что и сам как министр готов принять в этом участие. Кроме того, министр отметил, что медиа в Украине — это не бизнес, большинство из них работает в тени. Он отметил, что видит большие зарплаты, которые платятся в конвертах большим медиа-звездам, и очень небольшие заработные платы, которые декларируются и проверяются налоговой.

Малюська заявил, что ток-шоу и контент, который генерируется медиа-компаниями, нельзя сравнить с тем, что могут себе позволить государственные компании. И в этом заключается теневая сторона функционирования СМИ в Украине.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр юстиции Денис Малюська попытался повторить работу британского художника Бэнкси. Речь идет о рисунке, который Бэнкси сделал в знаменитой Редингской тюрьме. Малюська нарисовал копию на стене украинской тюрьме, которая выставлена на продажу.