Из-за украинского языка в Кирилловке убили 26-летнего чемпиона по джиу-джитсу

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Ракурс

В Запорожской области уроженец Луганска убил 26-летнего Николая Балабатько. Трагедия произошла в Кирилловке в ночь с 5 на 6 ноября.

По словам отца погибшего, нападающему не понравилось, что парень общался на украинском языке. Об этом Олег Балабатько написал на своей странице в Facebook.

Нападавший был в состоянии алкогольного опьянения и якобы начал конфликтовать с Николаем из-за того, что тот говорил на украинском языке.

Мужчина предложил собеседнику выйти на улицу и парень согласился, поскольку был чемпионом по джиу-джитсу и был уверен в своих силах. Однако от удара ножом увернуться не смог.

Парень умер на руках приехавшего по вызову полицейского. Николай был единственным сыном известного предпринимателя, советника президента по вопросам рекреации и туризма, владельца гостиницы «Жемчужина прибоя» в Кирилловке Олега Балабатько.