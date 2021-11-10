Александр Ткаченко на открытии генасамблеи ЮНЕСКО, фото: Александр Ткаченко

https://racurs.ua/n162888-ministr-kultury-podaet-v-otstavku-smi.html

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко завтра, 11 ноября, подаст заявление об отставке главе Верховной Рады.

Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что отставка Ткаченко связана с принятым Кабмином на закрытом заседании 10 ноября решением отделить Госкино от Минкультуры. Сам Ткаченко об этом решении узнал постфактум, поскольку в это время был в командировке в Париже на 41-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.

По словам собеседника издания, это решение Кабмина стало «последней каплей для Ткаченко». Министр выступает против обособления Госкино, поскольку, по словам источника издания, «это противоречит логике реформы, начатой еще до того, как Ткаченко стал министром».

Юридически такой орган как Госкино не может оставаться в статусе центрального органа исполнительной власти. Теперь Госкино должно стать Министерством кино, — рассказал источник издания.



Также о том, что Ткаченко уйдет с должности министра культуры, сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник в политсиле «Слуга народа».

Источник: «Украинская правда», «РБК-Украина»