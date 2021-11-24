Как создать себе комфортное рабочее место дома

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Ракурс

Благодаря достижениям современных технологий удаленная работа становится нормой для многих профессий, среди которых такие перспективные должности, как разработчик .NET. Однако покидая офис стоит задуматься, как обеспечить себе комфорт в домашних условиях — ведь правильно обустроенное рабочее место влияет не только на продуктивность, но и на самочувствие.

Именно поэтому создавать дизайн домашнего офиса стоит еще до перехода на удаленный формат. Впрочем, если ты уже давно используешь собственную комнату для работы, небольшая оптимизация пространства поможет более комфортно проводить каждый рабочий день. Специалисты EPAM Anywhere с большим опытом удаленной работы составили список полезных советов по обустройству домашнего офиса.

Удобное расположение

Чтобы минимизировать количество отвлекающих факторов для домашнего офиса нужно выбрать как можно более уединенное место — в идеале, отдельную комнату, но подойдет и тихий уголок, где тебе не будут мешать домочадцы. Кроме того, постарайся заранее объяснить, что в процессе работы тебя беспокоить нельзя, при этом пользуйся рабочей зоной только по назначению.

Комфортная мебель

Удобная мебель сделает каждый проведенный за рабочими задачами день более приятным и поможет сохранить здоровье. Подбери стул и стол в зависимости от твоего телосложения, обрати внимание на модели, которые можно регулировать. Современная мебельная промышленность предлагает и нестандартные решения, например, столы, за которыми можно работать стоя.

Порядок на рабочем пространстве

Чистота на рабочем столе выглядит более профессионально, чем разбросанные канцелярские принадлежности и запутанные провода — порядок настраивает на нужный лад. Купи несколько удобных органайзеров и клемм для проводов, и твое рабочее пространство сразу преобразится. Более того, такой подход позволяет быстрее находить необходимые вещи.

Техническое обеспечение

Хорошая техника — один из важных аспектов эффективной работы из дому. Качественное оборудование повышает продуктивность и не портит настроение, обходя стороной возникновение технических проблем. Более того, при условии правильного использования ты сможешь куда дольше избегать поломок, чем при покупке дешевой, но некачественной техники.

Декор, настраивающий на рабочий лад

Детали играют важную роль — создав профессиональное рабочее пространство, ты можешь мотивировать себя работать более продуктивно. Выбери декор, который ассоциируется у тебя с работой, и не злоупотребляй украшениями, чтобы не захламлять рабочий стол.

Удаленная работа дарит много возможностей для самостоятельного обустройства рабочего места, и плод твоих стараний может оказаться куда комфортнее, чем офисный аналог. Конечно, такой подход требует усилий и определенных денежных вложений — но результат определенно того стоит. Впрочем, не стоит забывать, что понятие комфорта для каждого индивидуально, поэтому при обустройстве ориентируйся не только на общие рекомендации, но и на собственные предпочтения.