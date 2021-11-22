Владимир Зеленский. Фото: mil.in.ua

https://racurs.ua/n163394-delo-vagnerovcev-pochemu-zelenskiy-otrical-provedenie-specoperacii.html

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Дело «вагнеровцев» прокомментировал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он объяснил, почему президент Владимир Зеленский отрицал проведение спецоперации.

Такие заявления звучали для сохранения государственной тайны. Об этом Арестович сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Если операция носит международный характер, затрагиваются интересы трех и более государств, то в локализации провала участвует и лично верховный главнокомандующий, — отметил он.

На уточняющий вопрос, действовали ли Зеленский и глава Офиса президента до провала операции по согласованию с какими-либо другими странами, Арестович сослался на закон о государственной тайне.

Нельзя говорить, что она проводится. Нельзя говорить, что она не проводится. Возможно, и президент, и глава офиса защищали национальные интересы Украины, — объяснил советник главы Офиса президента.



Также он отметил, что теперь наших разведчиков могут легко вычислить спецслужбы агрессора.

Напомним, в эфире канала «Украина 24» экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак от имени президента Зеленского дал указание перенести спецоперацию по «вагнеровцам». По мнению Бурбы, перенести спецоперацию на тот момент уже было нельзя, и это одна из причин ее провала.