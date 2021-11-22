Александр Лукашенко, фото: Vnews.agency

https://racurs.ua/n163395-poedut-cherez-donbass-lukashenko-prigrozil-polshe-posledstviyami-zakrytiya-granicy.html

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, решил предостеречь поляков от закрытия границы с Беларусью, заявив, что им в таком случае им придется налаживать сообщения с Россией через оккупированные районы Донбасса.

Об этом Лукашеко заявил сегодня, 22 ноября, во время встречи со своими помощниками в Гродненской области Белоруссии, сообщает государственное белорусское агентство БелТА.

Я в этом плане только могу сказать: закроют — пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят, — заявил Лукашенко.

Впоследствии он объяснил, что о сообщении через Донбасс говорил «образно».

Их там никто не ждет. Там граница с Украиной у России закрыта, — отметил Лукашенко.



Также Лукашенко заявил, что внутри Польши накопилось множество проблем. В частности, Лукашенко заверил, что жители Польши якобы поднялись в защиту беженцев, пытающихся прорваться через внешнюю границу Евросоюза из Беларуси.

Источник: БелТА