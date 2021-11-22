Поедут через Донбасс — Лукашенко пригрозил Польше последствиями закрытия границыhttps://racurs.ua/n163395-poedut-cherez-donbass-lukashenko-prigrozil-polshe-posledstviyami-zakrytiya-granicy.htmlРакурс
Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, решил предостеречь поляков от закрытия границы с Беларусью, заявив, что им в таком случае им придется налаживать сообщения с Россией через оккупированные районы Донбасса.
Об этом Лукашеко заявил сегодня, 22 ноября, во время встречи со своими помощниками в Гродненской области Белоруссии, сообщает государственное белорусское агентство БелТА.
Я в этом плане только могу сказать: закроют — пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят, — заявил Лукашенко.
Впоследствии он объяснил, что о сообщении через Донбасс говорил «образно».
Их там никто не ждет. Там граница с Украиной у России закрыта, — отметил Лукашенко.
Также Лукашенко заявил, что внутри Польши накопилось множество проблем. В частности, Лукашенко заверил, что жители Польши якобы поднялись в защиту беженцев, пытающихся прорваться через внешнюю границу Евросоюза из Беларуси.
Источник: БелТА