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Ракурс
Александр Лукашенко, фото: Vnews.agency

Поедут через Донбасс — Лукашенко пригрозил Польше последствиями закрытия границы

22 ноя 2021, 13:19
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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, решил предостеречь поляков от закрытия границы с Беларусью, заявив, что им в таком случае им придется налаживать сообщения с Россией через оккупированные районы Донбасса.

Об этом Лукашеко заявил сегодня, 22 ноября, во время встречи со своими помощниками в Гродненской области Белоруссии, сообщает государственное белорусское агентство БелТА.

Я в этом плане только могу сказать: закроют — пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят, — заявил Лукашенко.

Впоследствии он объяснил, что о сообщении через Донбасс говорил «образно».

Их там никто не ждет. Там граница с Украиной у России закрыта, — отметил Лукашенко.


Также Лукашенко заявил, что внутри Польши накопилось множество проблем. В частности, Лукашенко заверил, что жители Польши якобы поднялись в защиту беженцев, пытающихся прорваться через внешнюю границу Евросоюза из Беларуси.

Источник: БелТА

Источник: Ракурс


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