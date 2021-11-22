4,5 млн грн отсудил восстановленный через семь лет люстрированный прокурор, фото - Главком

https://racurs.ua/n163396-4-5-mln-grn-otsudil-vosstanovlennyy-cherez-sem-let-lustrirovannyy-prokuror.html

Ракурс

Люстрированный в 2014 году прокурор получит 4,5 млн. грн. Так решили в Окружном админсуде Киева.

Судья Алена Мазур приняла решение о том, что первого заместителя начальника Главного управления представительства и организации участия в уголовном производстве в суде Генеральной прокуратуры Украины в 2014 году уволили незаконно.

Соответствующее решение 15 ноября опубликовали в судебном реестре. Прокурору выплатят 4,5 млн. за вынужденные семь лет прогулов. Это почти половина его трудового стажа в ГПУ, поскольку чиновник работал в ГПУ с 2005 года.

Прокурора люстрировали в 2014 году, когда вступил в силу «Закон об очищении власти». Он подал заявление об отсутствии оснований для проверки, но по результатам проверки прокурора все-таки уволили.

В решении ОАСК утверждается о презумпции невиновности, а это значит, что ответственность наступает исключительно в индивидуальном порядке. При проведении люстрации должен соблюдаться «индивидуальный характер ответственности, то есть вина работника должна быть подтверждена в каждом конкретном случае».

ОАСК удовлетворил требования бывшего прокурора и признал противоправным указ генпрокурора о его увольнении.

«Ракурс» сообщал, что в феврале 2020 года ЕСПЧ окончательно признал незаконным закон о люстрации, принятый Верховной Радой Украины в 2014 году.

КСУ обещал осенью рассмотреть конституционное представление народных депутатов и Верховного суда по ряду положений закона «Об очищении власти» (о люстрации).

В сентябре генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что уволенные в рамках люстрации и прокурорской реформы работники прокуратуры восстанавливаются на своих должностях через суды. Прокуроры восстанавливаются на должностях не автоматически, а обязаны пройти переаттестацию.

После восстановления они получают большие компенсации, которые выплачиваются из бюджета Офиса генпрокурора. Генпрокурор не стала называть суммы, но заявила, что они «ужасные».