11 детей эвакуировали в Украину из сирийского лагеря (ФОТО)https://racurs.ua/n163397-11-detey-evakuirovali-v-ukrainu-iz-siriyskogo-lagerya-foto.htmlРакурс
В Киев из расположенного на севере Сирии лагеря для беженцев закрытого типа Аль-Холл эвакуировали 14 граждан Украины — троих женщин и 11 детей.
Это самая большая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время эвакуационных операций из Сирии, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что эвакуационная миссия стала результатом совместных усилий Министерства иностранных дел, Министерства обороны и Офиса президента, переговорный процесс по этому вопросу длился несколько месяцев.
Значительную поддержку в репатриации украинцев оказал почетный консул Украины в Эрбиле доктор Фархад Али, — отмечается в сообщении.
В Офисе президента отмечают, что в Сирии остаются еще 19 граждан Украины, ожидающих эвакуации из соседнего с Аль-Холом лагеря Родж.
С декабря прошлого года вместе с Офисом президента Украины, Министерством обороны, Меджлисом крымскотатарского народа и другими коллегами мы уже вернули 36 человек. Наших граждан, при разных жизненных обстоятельствах оказавшихся в лагерях, — отметила на своей странице в социальной сети Фейсбук первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.