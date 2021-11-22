В Украину эвакуировали 14 граждан, находившихся в сирийском лагере, фото: Эмине Джапарова

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В Киев из расположенного на севере Сирии лагеря для беженцев закрытого типа Аль-Холл эвакуировали 14 граждан Украины — троих женщин и 11 детей.

Это самая большая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время эвакуационных операций из Сирии, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что эвакуационная миссия стала результатом совместных усилий Министерства иностранных дел, Министерства обороны и Офиса президента, переговорный процесс по этому вопросу длился несколько месяцев.

Значительную поддержку в репатриации украинцев оказал почетный консул Украины в Эрбиле доктор Фархад Али, — отмечается в сообщении.

В Офисе президента отмечают, что в Сирии остаются еще 19 граждан Украины, ожидающих эвакуации из соседнего с Аль-Холом лагеря Родж.