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В Украину эвакуировали 14 граждан, находившихся в сирийском лагере, фото: Эмине Джапарова

11 детей эвакуировали в Украину из сирийского лагеря (ФОТО)

22 ноя 2021, 13:58
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В Киев из расположенного на севере Сирии лагеря для беженцев закрытого типа Аль-Холл эвакуировали 14 граждан Украины — троих женщин и 11 детей.

Это самая большая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время эвакуационных операций из Сирии, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что эвакуационная миссия стала результатом совместных усилий Министерства иностранных дел, Министерства обороны и Офиса президента, переговорный процесс по этому вопросу длился несколько месяцев.

Значительную поддержку в репатриации украинцев оказал почетный консул Украины в Эрбиле доктор Фархад Али, — отмечается в сообщении.

В Офисе президента отмечают, что в Сирии остаются еще 19 граждан Украины, ожидающих эвакуации из соседнего с Аль-Холом лагеря Родж.

С декабря прошлого года вместе с Офисом президента Украины, Министерством обороны, Меджлисом крымскотатарского народа и другими коллегами мы уже вернули 36 человек. Наших граждан, при разных жизненных обстоятельствах оказавшихся в лагерях, — отметила на своей странице в социальной сети Фейсбук первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.


В Украину эвакуировали 14 граждан, находившихся в сирийском лагере, фото: Эмине Джапарова

Источник: Ракурс


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