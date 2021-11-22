В фейковой «Дії» подросток обслужил сотни искателей поддельных ковид-документов

https://racurs.ua/n163398-v-feykovoy-diyi-podrostok-obslujil-sotni-iskateley-poddelnyh-kovid-dokumentov.html

Ракурс

В Николаеве подросток за деньги предоставлял доступ к сайту, который похожий на приложение «Дія».

По желанию клиентов он создавал фальшивые копии ковид-сертификатов. За доступ у сайту житель Николаева брал от 250 до 650 грн. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Деньги поступали в его электронный кошелек одного из платежных сервисов Российской Федерации. После этого подросток переводил средства на карточный счет.

После оплаты он посылал заказчику архив с программным обеспечением, клиенту оставалось его инсталлировать на собственный смартфон. На сайте было авторизовано более тысячи пользователей.

Правоохранители нашли на компьютере и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения «Дія», переписку с покупателями, сведения о продаже архива и полученные средства.

Сейчас принимаются меры по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения, привлечению к ответственности лиц, которые приобрели услугу.

Открыто производство по ч. 1 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Напомним, в Мукачево фейковые ковид-документы продавали на автостанции. Клиентами были пассажиры межобластного и международного сообщения. Покупатели не проходили ни одного медобследования и получали фальсифицированный документ всего за 350 грн.