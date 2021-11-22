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Ракурс
Байден и Путин еще раз обсудят тему Донбасса, но новых форматов не будет — Лавров

Байден и Путин еще раз обсудят тему Донбасса, но новых форматов не будет — Лавров

22 ноя 2021, 14:31
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Лидеры США Джо Байден и РФ Владимир Путин в ходе нового контакта обсудят тему Украины. Сроки и формат проведения новой встречи согласовываются, заявил 22 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров.

Во время очередного контакта между нашими президентами — его время и другие параметры сейчас обсуждаются — безусловно, украинская тема так или иначе возникнет, — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Министр заявил, что Москва не считает нужным создавать новые форматы по поводу войны на Донбассе, поскольку «есть нормандский формат и он считается самым главным механизмом, реализующим договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях».

Это я имею в виду контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев с помощью ОБСЕ и Российской Федерации. И выполнять все договоренности, заключенные в Минске, необходимо именно в этом формате, — заявил Лавров.

В то же время, по его словам, в Москве исходят из того, что США «все-таки, возможно, получше понимают нынешнюю ситуацию» вокруг украинского урегулирования.

В России тем временем снова обвинили Украину в наращивании силы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную угрозу вторжения РФ в Украину.

На брифинге 22 ноября он заявил, что сообщение о готовящемся военном вторжении РФ в Украину может служить ширмой для якобы агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса.


Нагнетание напряженности — это попытка представить РФ как сторону, угрожающую процессу урегулирования. И, конечно, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, что подразумеваются агрессивные помыслы в плане желания решить проблему юго-востока Украины силовыми методами, — сказал Песков.

По его словам, Киев якобы сам наращивает силы, потому что ему «поставляют значительное количество вооружений, включая современные и высокотехнологичные».

Источник: Ракурс


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