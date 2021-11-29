Названы симптомы штамма коронавируса «Омикрон»

Штамм. Фото: istock

https://racurs.ua/n163732-nazvany-simptomy-shtamma-koronavirusa-omikron.html

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«Омикрон», новый штамм коронавируса, сопровождается умеренными симптомами — может наблюдаться утомляемость и учащенное сердцебиение.

Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам члена независимого Совместного комитета по вакцинации и иммунизации профессора Адама Финна, поступающие из ЮАР данные указывают, что случаи этого штамма не являются «особенно серьезными».

Он отметил, что потери обоняния и вкуса при «омикроне» не наблюдается. Пациенты испытывают утомляемость и учащенное сердцебиение. При этом он добавил, что пока слишком рано с полной уверенностью говорить о каких-либо особенных симптомах протекания болезни при заражении «омикроном», так как штамм еще мало изучен.

Глава Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Кетзи рассказала, что примерно 18 ноября она начала наблюдать случаи, когда у пациентов проявлялись «необычные симптомы», которые отличались от тех, которые обычно бывают при варианте коронавируса «Дельта».

Все началось с пациента возрастом 33 года. Он сказал мне, что последние дни чувствует чрезвычайную усталость. У него боль в теле и немного болит голова, — добавила она.

Кетзи также сказала, что у мужчины «першило в горле», но не было кашля, он чувствовал вкусы и запахи. По ее словам, симптомы у пациентов с этим штаммом «чрезвычайно мягкие».

Напомним, ранее мы сообщали, что власти в Украине уже готовятся к новому штамму «Омикрон», возникшему в Южной Африке. По предварительным данным, эта разновидность вируса чаще, чем «Дельта», инфицирует молодежь, быстрее распространяется и поражает переболевших.

Источник: Интерфакс