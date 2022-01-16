https://racurs.ua/n165787-nato-vtorglos-v-ukrainu-v-kremle-oshelomili-zayavleniem.html

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Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия наблюдает «вторжение» НАТО в Украину.

По его словам, Москва не может больше с этим мириться. Об этом сообщает CNN.

Мы наблюдаем постепенное «вторжение» НАТО на территорию Украины, — заявил Песков.

По его словам, НАТО якобы имеет в Украине свою инфраструктуру, инструкторов, запасы вооружения и обучает украинских военных. Песков отметил, что такое положение дел подвело отношения России и Альянса к «красной черте». В частности, именно это он называет якобы главной причиной, по которой Путин разместил войска на границах Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия не исключает возможности размещения наступательного вооружения на территории Украины.

Источник: CNN