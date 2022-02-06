Угроза российского вторжения в Украину сохраняется, фото:

https://racurs.ua/n166696-rossiyskoe-vtorjenie-v-ukrainu-mojet-proizoyti-uje-zavtra-sovetnik-baydena.html

Ракурс

У России есть возможности для начала полномасштабного вторжения в Украину в любое время, поскольку российские силы продолжают быть развернутыми у границ и находятся в готовности к переходу в наступление в любой момент.

Советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил об этом в интервью телеканалу ABC News.

Мы считаем, что существует очень большая вероятность, что Владимир Путин отдаст приказ о нападении на Украину, — подчеркнул Салливан. — Это может принимать разные формы. Это может произойти как завтра, так и в течение нескольких недель. Он поставил себя в такое положение с помощью военных развертываний, что может в любой момент начать агрессивные действия против Украины.

Поэтому США прилагают значительные усилия для сплочения своих союзников, материального обеспечения украинских военных и усиления восточного фланга НАТО, в частности Польши, Румынии и стран Балтии, отметил Салливан.

В то же время, Салливан подчеркивает, что Россия все еще может выбрать дипломатический вариант.

В любой день Россия может прибегнуть к военным действиям против Украины, или это может произойти через несколько недель, или Россия может выбрать дипломатический путь, — подчеркнул советник Байдена.

По его словам, США послали четкий сигнал россиянам, что готовы продолжать дипломатический путь, однако Соединенные Штаты готовы ответить на любое решение России.

Если они вместо этого выберут пойти по пути эскалации, это будет стоить украинцам огромных человеческих потерь. Но со временем, мы уверены, это обернется настоящей стратегической ценой для Владимира Путина, — подчеркнул он.

.



Напомним, по данным источников ряда американских СМИ, Россия уже сосредоточила у границ Украины около 70% сил и средств, необходимых для полномасштабного военного вторжения.

Источник: ABC News