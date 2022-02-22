Россия признала оккупационные власти Донбасса — хроника событий

https://racurs.ua/n167354-rossiya-priznala-okkupacionnye-vlasti-donbassa-hronika-sobytiy-obnovlyaetsya.html

Ракурс

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики». Он попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение и ратифицировать соглашение о дружбе с этими «республиками».

Впоследствии появился текст указа, в котором Путин поручил Министерству обороны ввести на оккупированные территории Донбасса российские войска для «поддержки мира».

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22 февраля

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08.40 — США ввели новые санкции в связи с новым актом агрессии РФ в Украине. Джо Байден подписал указ о блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных соглашений в связи с усилиями Москвы, направленными на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

08.07 — президент Украины ночью после заседания СНБО записал обращение к украинцам после признания президентом РФ Владимиром Путиным самопровозглашенных ЛНР и ДНР.