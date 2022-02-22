Россия признала оккупационные власти Донбасса — хроника событий

https://racurs.ua/n167354-rossiya-priznala-okkupacionnye-vlasti-donbassa-hronika-sobytiy.html

Ракурс

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики». Он попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение и ратифицировать соглашение о дружбе с этими «республиками».

Впоследствии появился текст указа, в котором Путин поручил Министерству обороны ввести на оккупированные территории Донбасса российские войска для «поддержки мира».

«Ракурс» ведет онлайн событий.

22 февраля

13.31 — в МИД России заявили, что РФ признает независимость оккупированных территорий украинского Донбасса в пределах территорий, которые сейчас контролируются подконтрольными Москве боевиками.

13.13 — МИД Украины отозвал для консультаций временного поверенного по делам Украины в Российской Федерации.

13.00 — Госдума РФ поддержала ратификацию договоров о дружбе и взаимопомощи с так называемыми Л/ДНР. «Документ» о взаимопомощи будет действовать 10 лет с возможностью пересмотра через пять лет.

12.29 — президент Зеленский сказал, что верит: «Мощной войны не будет против Украины», впрочем, в случае полномасштабного вторжения введут военное положение. Кроме того, Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

12.10 — Казахстан не собирается вслед за Россией признавать «независимость» самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В Нур-Султане заявили, что сейчас на повестке дня не стоит вопрос, признавать ли фейковые республики Донбасса.

12.03 — «Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние», — такими словами министр обороны Украины Алексей Резников обратился к военнослужащим ВСУ.

11.43 — Владимир Путин признал «независимость» так называемых «ДНР» и «ЛНР». Как на это решение отреагировал мир — на карте.

11.34 — так называемые парламенты самопровозглашенных ЛНР и ДНР ратифицировали договоры с Российской Федерацией о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».

10.59 — экономика России несет потери после решения президента РФ Владимира Путина признать террористические ЛДНР. Курс евро уже превысил 91 руб., а доллар торгуется в пределах 81 руб.

10.45 — Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: Украина настаивает, что пришло время для введения жестких санкций против РФ.

10.21 — США уведомили ООН о том, что получили информацию о составлении РФ списков украинских граждан, которых агрессоры планируют ликвидировать или отправить в лагеря в случае полномасштабного вторжения в Украину.

09.54 — работники посольства США в Украине, временно переехавшие во Львов, будут ночевать в Польше. Госсекретарь Блинкен заявил, что эти сотрудники будут регулярно возвращаться для дипломатической работы в Украине

09.42 — Российские военные базы могут появиться на территории оккупированного Донбасса. Базы оккупантов могут построить в ОРДЛО, если будет ратифицирован так называемый договор о дружбе между террористическими ЛНР и ДНР.

09.21 — глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что так называемые «республики» «ДНР» и «ЛНР» будут признаны в пределах Донецкой и Луганской областей.

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08.40 — США ввели новые санкции в связи с новым актом агрессии РФ в Украине. Джо Байден подписал указ о блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных соглашений в связи с усилиями Москвы, направленными на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

08.07 — президент Украины ночью после заседания СНБО записал обращение к украинцам после признания президентом РФ Владимиром Путиным самопровозглашенных ЛНР и ДНР.