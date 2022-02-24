Колонну РФ уничтожили ВСУ под Харьковом (ФОТО, ВИДЕО 18+)

Колонну РФ уничтожили ВСУ под Харьковом

https://racurs.ua/n167501-kolonnu-rf-unichtojili-vsu-pod-harkovom-foto-video-18.html

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Война с Россией продолжается. Под Харьковом идут бои в 4−5 км от черты города с северной стороны. Солдаты Национальной гвардии Украины, не изучавшие ведение боев и являющиеся 18-летними ребятами, ликвидировали четыре танка Вооруженных сил РФ. Об этом заявили в Офисе президента 24 февраля.

Впоследствии появились новые фото и видео уничтоженной российской военной колонны.

Видео 18+

Все органы государственной власти, весь силовой блок, сотрудники СБУ, спецназовцы Центра специальных операций «А» вместе с Вооруженными силами Украины и коллегами из Государственной пограничной службы работают для наиболее эффективной защиты нашей страны и вашей безопасности, — отметили в Службе безопасности Украины.



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