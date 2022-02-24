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Напомним, российская техника пошла на прорыв государственной границы в Киевской области, сообщили в Госпогранслужбе. Пограничники вместе с украинскими военными приняли
сражение.
В Одесской области в селе Липецкое 18 человек погибли в результате атаки на воинскую часть.
Колонну РФ уничтожили ВСУ под Харьковом
Колонну РФ уничтожили ВСУ под Харьковом (ФОТО, ВИДЕО 18+)https://racurs.ua/n167501-kolonnu-rf-unichtojili-vsu-pod-harkovom-foto-video-18.htmlРакурс
Война с Россией продолжается. Под Харьковом идут бои в 4−5 км от черты города с северной стороны. Солдаты Национальной гвардии Украины, не изучавшие ведение боев и являющиеся 18-летними ребятами, ликвидировали четыре танка Вооруженных сил РФ. Об этом заявили в Офисе президента 24 февраля.
Впоследствии появились новые фото и видео уничтоженной российской военной колонны.
Видео 18+
Все органы государственной власти, весь силовой блок, сотрудники СБУ, спецназовцы Центра специальных операций «А» вместе с Вооруженными силами Украины и коллегами из Государственной пограничной службы работают для наиболее эффективной защиты нашей страны и вашей безопасности, — отметили в Службе безопасности Украины..
Напомним, российская техника пошла на прорыв государственной границы в Киевской области, сообщили в Госпогранслужбе. Пограничники вместе с украинскими военными приняли
сражение.
В Броварах в Киевской области зафиксированы два удара ракетами, предварительно — «Калибр». Места ударов устанавливаются, сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
В Одесской области в селе Липецкое 18 человек погибли в результате атаки на воинскую часть.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусские войска не участвуют в операции на Донбассе. Ранее сегодня ГПСУ сообщила, что со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков в районе моста перед пунктом пропуска «Славутич» произвел обстрел.