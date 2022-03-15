Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рада предоставила льготы добровольцам терробороны

Рада предоставила льготы добровольцам терробороны

15 мар 2022, 19:25
999

Добровольці тероборони визнаватимуться ветеранами війни.

Верховна Рада 15 березня ухвалила законопроект № 7151 про уточнення норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих захисників та захисниць України.



.

Відповідні зміни вносяться до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Усі новації цього закону такі:

  • добровольці тероборони зможуть визнаватися учасниками бойових дій;
  • добровольці тероборони зможуть визнаватися особами з інвалідністю внаслідок війни;
  • запроваджується соцзахист нової категорії осіб — сім’ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України.

За 10 діб з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну до територіальної оборони вступили понад 100 тис. українців.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров