Рада предоставила льготы добровольцам терробороны

https://racurs.ua/n168444-rada-predostavila-lgoty-dobrovolcam-terroborony.html

Ракурс

Добровольці тероборони визнаватимуться ветеранами війни.

Верховна Рада 15 березня ухвалила законопроект № 7151 про уточнення норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих захисників та захисниць України.

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Відповідні зміни вносяться до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Усі новації цього закону такі:

добровольці тероборони зможуть визнаватися учасниками бойових дій;

добровольці тероборони зможуть визнаватися особами з інвалідністю внаслідок війни;

запроваджується соцзахист нової категорії осіб — сім’ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України.

За 10 діб з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну до територіальної оборони вступили понад 100 тис. українців.