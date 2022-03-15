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Ракурс
Рашисты убили украинскую журналистку и оператора Fox News

Рашисты убили украинскую журналистку и оператора Fox News

15 мар 2022, 20:10
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Війна забрала життя ще двох журналістів. Оператор американського телеканалу Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закжевскі та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Про загибель свого оператора повідомили також в сюжеті Fox News. За даними каналу, Закжевські працював із кореспондентом Бенджаміном Холом, коли було обстріляно їхнє авто.



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14 березня кореспондент Fox News Бенджамін Голл отримав поранення у ноги під час підготовки репортажу під Києвом. Йому довелося ампутували частину гомілки.

13 березня російські військові в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times Брента Рено.

Источник: Ракурс


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