Рашисты убили украинскую журналистку и оператора Fox News

https://racurs.ua/n168446-rashisty-ubili-ukrainskuu-jurnalistku-i-operatora-fox-news.html

Ракурс

Війна забрала життя ще двох журналістів. Оператор американського телеканалу Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закжевскі та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Про загибель свого оператора повідомили також в сюжеті Fox News. За даними каналу, Закжевські працював із кореспондентом Бенджаміном Холом, коли було обстріляно їхнє авто.

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Watch the latest video at foxnews.com

14 березня кореспондент Fox News Бенджамін Голл отримав поранення у ноги під час підготовки репортажу під Києвом. Йому довелося ампутували частину гомілки.

13 березня російські військові в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times Брента Рено.