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Фото времен Второй мировой и Украины сегодня — есть ли между ними разница
Фото времен Второй мировой и Украины сегодня — есть ли между ними разницаhttps://racurs.ua/n168447-foto-vremen-vtoroy-mirovoy-i-ukrainy-segodnya-est-li-mejdu-nimi-raznica.htmlРакурс
Наслідки війни в Україні 2022 року схожі на ті, до яких спричинила Друга світова війна: розбомблені міста, тисячі загиблих цивільних, протитанкові «їжаки» на вулицях міст і сотні тисяч людей, змушених втікати з рідних міст.
У мережі з’явилися світлини, частина яких ілюструє трагедію Другої світової, а на іншій йдеться про війну в Україні.
Світ побоюється Третьої світової війни. Але подивіться на ці світлини часів Другої світової та України сьогодні — чи є між ними різниця? — так підписують фото автори у Телеграм..