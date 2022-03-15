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Байден согласовал 14 млрд дол. помощи Украине, получила четвертый раунд санкций ЕС
Байден согласовал 14 млрд дол. помощи Украине, получила четвертый раунд санкций ЕСhttps://racurs.ua/n168448-bayden-soglasoval-14-mlrd-dol-pomoschi-ukraine-poluchila-chetvertyy-raund-sankciy-es.htmlРакурс
Президент США Джо Байден погодив надання Україні «історичних» 13,6 млрд дол. допомоги. Ця сума становить приблизно 1/5 бюджету України на 2022 рік.
Крім того, голова Європейської ради Шарль Мішель підтвердив, що президент США Джо Байден братиме участь у саміті Європейського Союзу, який пройде 24 березня.
Тим часом Євросоюз 15 березня запровадив четвертий раунд санкцій проти рф. В бан відправляються:
операції з низкою підприємств рф, включаючи військово-промисловий комплекс: «Роснєфть-Аеро», «Рособоронекспорт», «Високоточні комплекси», «Курганмашзавод», «Вертольоти Росії», Об'єднана авіабудівна корпорація, Об'єднана суднобудівна корпорація, «Уралвагонзавод» та Зеленодольський завод ім. Горького;.
- нові інвестиції в енергетичний сектор рф;
- послуги кредитного рейтингу, а також доступ до послуг, пов’язаних з кредитною рейтинговою діяльністю;
- чавун та сталь (розширено торговельні обмеження);
- предмети розкоші;
- ключові олігархи, бізнесмени, лобісти та пропагандисти, які просувають політику рф щодо України, а також очолюють ключові компанії у секторах ВПК (персональні санкції).
Це був непростий позиційний бій для нашої дипломатії. Але Україна перемогла в ньому. Ще один нищівний удар по економіці та самолюбству РФ, — прокоментував нову порцію санкцій очільник МЗС України Дмитро Кулеба.