МВД назвало число уничтоженных оккупантами объектов инфраструктуры

https://racurs.ua/n168449-mvd-nazvalo-chislo-unichtojennyh-okkupantami-obektov-infrastruktury.html

Ракурс

В Україні російські окупанти знищили 3,5 тис. об'єктів інфраструктури.

Таку цифру озвучив 15 березня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

зруйновані 72 заклади освіти;

знищено 21 заклад охорони здоров’я;

понад 2,7 тис. зруйнованих будинків;

10 закладів соціальної сфери;

понад 400 інших об'єктів, серед яких є будівлі Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції тощо.



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Збитки України від війни становлять приблизно 500 млрд. дол. Про це сьогодні повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Багато логістичних ланцюжків повністю розірвано, багато підприємств знищено фізично, деякі не можуть працювати в режимі війни, багато працівників просто поїхали з країни.