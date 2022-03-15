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МВД назвало число уничтоженных оккупантами объектов инфраструктуры

МВД назвало число уничтоженных оккупантами объектов инфраструктуры

15 мар 2022, 21:41
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В Україні російські окупанти знищили 3,5 тис. об'єктів інфраструктури.

Таку цифру озвучив 15 березня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

  • зруйновані 72 заклади освіти;

  • знищено 21 заклад охорони здоров’я;

  • понад 2,7 тис. зруйнованих будинків;

  • 10 закладів соціальної сфери;

  • понад 400 інших об'єктів, серед яких є будівлі Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції тощо.



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Збитки України від війни становлять приблизно 500 млрд. дол. Про це сьогодні повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Багато логістичних ланцюжків повністю розірвано, багато підприємств знищено фізично, деякі не можуть працювати в режимі війни, багато працівників просто поїхали з країни.

Источник: Ракурс


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