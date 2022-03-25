Анджей Дуда, фото: naTemat

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Літак президента Польщі Анджея Дуди, який сьогодні, 25 березня, вилетів з варшавського аеропорту імені Фредерика Шопена до Жешува, де мала відбутися зустріч з президентом США Джо Байденом, був змушений повернутися назад, здійснивши аварійну посадку.

Цей інцидент дещо вплинув на порядок денний зустрічі Дуди та Байдена, повідомляє польське видання Fakt.

Відбулася аварійна посадка літака із президентом Дудою. Літак повернувся до Варшави, зараз ми перебуваємо перед вильотом резервного літака в Жешув, — розповів завідувач відділу міжнародної політики апарату президента Польщі Якуб Кумох.

Зазначається, що літак Дуди вилетів з аеропорту о 13.00 за місцевим часом, на летовище він повернувся о 13.40. Згодом до Жешува вилетів резервний літак з Дудою.

Байден сьогодні розпочинає дводенний візит до Польщі. Зокрема, в Жешуві він, окрім зустрічі з Дудою, зустрінеться з американськими військовослужбовцями з 82-ї повітряно-дестантної дивізії, які нещодавно прибули до Польщі в рамках посилення східного флангу НАТО.

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Завтра, 26 березня. Байден у Варшаві виголосить промову на тему «об'єднаних зусиль вільного світу щодо підтримки українського народу, а також притягнення Росії до відповідальності за її брутальну війну». Також заплановано його візит на Національний стадіон, де президент США побачить, як надається допомога біженцям з України.

Джерело: Fakt