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Во время украино-российских переговоров в Беларуси, фото: Hyser
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Україна та росія «близькі до консенсусу» щодо чотирьох із шести пунктів російських вимог.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у коментарі журналістам після повернення з позачергового саміту НАТО, повідомляє агентство «Анадолу».
За його словами йдеться про такі пункти:
- відмова від вступу України до НАТО;
- надання російській мові в Україні статусу офіційної;
- демілітарізації (за словами Ердогана, не йдеться про цілковите роззброєння України);
- питання колективної безпеки.
Водночас немає консенсусу щодо Криму та Донбасу, зазначив Ердоган. За словами Ердогана, президент України Володимир Зеленський нібито погоджується провести референдум щодо Донбасу.
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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно розповів, з якими країнами Україна веде переговори щодо гарантій безпеки.
Джерело: «Анадолу»