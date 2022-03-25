Дмитрий Кулеба, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n168852-kuleba-oprovergaet-slova-erdogana-o-konsensuse-v-peregovorah-s-rf.html

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростовує поширену турецькими ЗМІ з посиланням на президента країни Реджепа Таїпа Ердогана інформацію про перебіг переговорного процесу української делегації з рф.

Про це Кулеба заявив в коментарі «Українській правді».

Ердоган заявляв про нібито досягнення «консенсусу» стосовно чотирьох з шести пунктів російських вимог, серед яких — надання російській мові офіційного статусу.

Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська, — наголошує Кулеба. — Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною. У підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань.

За словами міністра, переговорний процес «йде надзвичайно важко».

Українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється. Ми наполягаємо, насамперед, на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України, — зазначив Кулеба.

Він додав, до запровадження нових санкцій проти рф та зміцнення обороноздатності України є не менш важливими факторами, для зупинення російської агресії та досягнення прогресу на переговорах.

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Така тристороння стратегія — санкції, військова підтримка, переговори — не повинна ніким ставитися під сумнів, — наголошує міністр.

Джерело: «Українська правда»