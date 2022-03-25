Агитаторку за «восстановление СССР» разоблачили в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске разоблачили агитаторку за «восстановление СССР», фото: СБУ

https://racurs.ua/n168854-agitatorku-za-vosstanovlenie-sssr-razoblachili-v-ivano-frankovske.html

Ракурс

В Івано-Франківську СБУ викрила агітаторку за «оновлений срср».

Місцева жителька 1978 року народження під різними псевдонімами у соцмережах вела відповідну агітацію, заперечуючи факт розпаду срср та легітимність проголошення колишніми радянськими республіками незалежності. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що жінка адмініструвала канали на відеохостингу Youtube, профілі у соцмережі Facebook та сторінки у російській соцмережі «ВКонтактє", де розміщувався деструктивний контент.

Обстоювала ідею «одного народу росії-Руси», відновлення пам’ятників радянським катам, повернення до сталінської конституції 1936 року, — зазначається в повідомленні.

Крім того, 24 лютого — у день початку повномасштабного нападу росії на Україну, вона відправила абоненту з російським номером мобільного оператора фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська.

З ним вона вела обговорення державності, незалежності та суверенітету України, а також подій російсько-української війни, — зазначають у спецслужбі.



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Під час обшуку у прихильниці СРСР вилучили окрім українського також паспорт громадянки рф. Також у неї вилучили техніку з доказами протиправної діяльності.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ст. 436−1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів), їй загрожує покарання у виді від п’яти до десяти років позбавлення волі.