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Россия нанесла ракетный удар по Виннице, фото: Командование Воздушных Сил ВСУ
Россия выпустила шесть ракет по Виннице, часть из них была сбитаhttps://racurs.ua/n168856-rossiya-vypustila-shest-raket-po-vinnice-chast-iz-nih-byla-sbita.htmlРакурс
Російські окупанти сьогодні, 25 березня, приблизно о 16.30 завдали ракетного удару по території Командування Повітряних сил Збройних сил України у Вінниці.
Всього агресор випустив шість крилатих ракет, частину з них збили сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних Сил ЗСУ
Решта ракет влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі.
Наслідки ракетного удару окупантів уточнюються, — зазначається в повідомленні..
Чи є постраждалі внаслідок ракетного удару, наразі не повідомляється.
Нагадаємо, 6 березня російська війська завдали удару вісьмома ракетами по аеропорту у Вінниці.