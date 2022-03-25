Изъятая из незаконного оборота техника, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n168857-11-tankov-izyali-iz-nezakonnogo-oborota-na-poltavschine-video.html

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На Полтавщині за 30 діб широкомасштабного російського нападу на Україну з незаконного обігу вилучили 11 танків та два бронеавтомобілі.

Про це сьогодні, 25 березня, повідомляє прес-служба поліції Полтавської області.

Також за цей час в області вилучено:

вісім кулеметів;

дев’ять автоматів;

п’ять гвинтівок;

10 пістолетів;

близько 4 тис. патронів різного калібру;

14 гранат;

близько 200 одиниць інших боєприпасів.

У поліції наголошують, що в разі виявлення в лісосмугах, лісах, полях чи на узбіччях доріг зброї, боєприпасів, військової техніки, інших небезпечних чи підозрілих предметів, негайно слід повідомляти про це в поліцію на номер 102.

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