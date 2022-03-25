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Ракурс
Изъятая из незаконного оборота техника, фото: Нацполиция

11 танков изъяли из незаконного оборота на Полтавщине (ВИДЕО)

25 мар 2022, 20:12
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На Полтавщині за 30 діб широкомасштабного російського нападу на Україну з незаконного обігу вилучили 11 танків та два бронеавтомобілі.

Про це сьогодні, 25 березня, повідомляє прес-служба поліції Полтавської області.

Також за цей час в області вилучено:

  • вісім кулеметів;
  • дев’ять автоматів;
  • п’ять гвинтівок;
  • 10 пістолетів;
  • близько 4 тис. патронів різного калібру;
  • 14 гранат;
  • близько 200 одиниць інших боєприпасів.

У поліції наголошують, що в разі виявлення в лісосмугах, лісах, полях чи на узбіччях доріг зброї, боєприпасів, військової техніки, інших небезпечних чи підозрілих предметів, негайно слід повідомляти про це в поліцію на номер 102.



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Також рекомендуємо громадянам, які знайшли та зберігають небезпечні знахідки у себе вдома, повідомити про це до поліції для подальшої добровільної їх здачі та використання силами оборони в боротьбі з окупантами, — додають у поліції, наголошуючи на небезпечності таких знахідок.

Источник: Ракурс


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