Причины популярности бюджетных телефонов, фото - pixabay

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В последние годы все большей популярностью в Украине пользуются недорогие смартфоны. Это объясняется снижением покупательской способности, которая вызвана эпидемиологической ситуацией в стране и мире. Так или иначе, дешевая техника — не значит плохая техника. Ведь можно купить бюджетный смартфон за 3−4 тыс. грн и в нем будут как минимум базовые функции необходимые для комфортного пользования телефоном. Да, возможно, мощность такой техники порядком ниже, чем у флагманов, но списывать со счетов ее не надо.

Что можно делать с бюджетным телефоном?

Перед покупкой девайса определитесь для каких целей вы будете его использовать. С его помощью можно:

общаться по аудио и видеосвязи, проводить конференции с сотрудниками;

делать фото и видео в любительском качестве;

заниматься поиском важной информации онлайн;

смотреть фильмы, сериалы и другие видеоролики.

Этого вполне достаточно для ежедневного использования любого человека.

Кому можно купить такой смартфон?

Конечно, современные игры, которые требуют большой мощности скорее всего на таком телефоне не будут работать корректно. Но такой гаджет вы можете купить детям, чтоб всегда оставаться на связи, но при этом, чтоб телефон не отвлекал от учебного процесса.

Также вы можете подарить такой смартфон своим бабушке, дедушке или пожилым родителям. В недорогих гаджетах обычно имеются только самые необходимые функции, а интерфейс интуитивно понятный. Поэтому освоить эту технику будет легко любому, даже тем, кто ранее не пользовался современными устройствами.

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Если говорить о молодых людях, то и им такой телефон тоже придется по душе. Во-первых, многие не используют все опции, которыми оснащены флагманские модели и базового функционала будет достаточно любому. Во-вторых, не все хотят запускать на телефоне «тяжелые» игры и программы, а значит мощный процессор нужен не всегда. Также это будет хорошей временной заменой, если ваш основной телефон был утерян или сломался — не все могут себе позволить сразу же купить дорогостоящую модель от популярных брендов.

Какой марки купить телефон?

Сейчас многие бренды выпускают недорогие телефоны, поэтому подобрать хороший вариант не составит труда. Хорошо зарекомендовали себя бюджетные смартфоны Lenovo, Samsung, OnePlus и, конечно, же Xiaomi. Покупать советуем в проверенных магазинах, таких как Киевстар — это будет для вас гарантией качества и оригинальности техники.