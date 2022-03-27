ВСУ отбили семь вражеских атак на двух направлениях. Фото: ВСУ

https://racurs.ua/n168900-vsu-otbili-sem-vrajeskih-atak-v-sevastopol-vezut-sotni-ranenyh-genshtab.html

Ракурс

Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України 24 лютого, триває 32 день опору загарбникам.

На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням сил операції Об'єднаних сил відбили сім ворожих атак. Військові ЗСУ знищили вісім танків, вісім одиниць броньованої, три одиниці автомобільної техніки, один міномет. Втрати загарбників в живій силі нині уточняються. Про це 27 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що Повітряні сили 26 березня збили 1 один ворожий літак, 12 безпілотників різних типів та дві крилаті ракети. Українська авіація не лише прикривала українські підрозділи та об'єкти, але й завдавала ударів по цілях і об'єктах рашистів.

У Генштабі наголосили, що до окупованого Севастополя в Криму щодня привозять від 50 до 100 поранених загарбників. Також відомо, що на тимчасово захоплених територіях ворог продовжує тероризувати і залякувати місцеве населення. Мають місце нерідкі випадки мародерства, викрадення людей і майна.

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Нагадаємо, 26 березня місто Тростянець Сумської області ЗСУ звільнили від російських загарбників. Бійці 93 бригади Холодний Яр зуміли вигнати з місця «еліту» російських сухопутних військ — Кантемирівську танкову дивізію.