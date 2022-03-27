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Рашисты деморализованы, меняют топливо на алкоголь. Фото: korrespondent.net
Рашисты деморализованы, меняют топливо на алкоголь — Генштаб ВСУhttps://racurs.ua/n168901-rashisty-demoralizovany-menyaut-toplivo-na-alkogol-genshtab-vsu.htmlРакурс
Російські військові починають спиватися, оскільки їхній морально-психологічний стан низький.
Окупанти в Білорусі продають паливо, або міняють солярку на спиртне. Про це 17 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
По маршрутах руху російських військових колон по території Республіки Білорусь відзначаються непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії або їх обміну на спиртні напої, — йдеться в ранковому зведенні..
У Генштабі наголосили, що за місяць війни росія зазнала важких військових втрат. Попри це, військово-політичне керівництво не відмовиться продовжувати вчиняти злочинні вчинки.
Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала мікс із телефонних розмов окупантів, які скаржаться рідним на те, що не витримують психологічного навантаження. Деякі з них калічаться власноруч, щоб втекти, інші — напиваються.