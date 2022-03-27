Британская разведка объяснила ракетные обстрелы Украины россией. Фото: popmeh.ru

https://racurs.ua/n168902-britanskaya-razvedka-obyasnila-raketnye-obstrely-ukrainy-rossiyskim-vragom.html

Ракурс

Військове командування російської федерації наказує обстрілювати Україну ракетами здалеку, щоб не наражати на небезпеку свої літаки.

Країна-агресор продовжує покладатися на ракети або бомби, запущені з далекої відстані з російського або білоруського повітряного простору, щоб українські сили протиповітряної оборони менше вражали літаки загарбників. Про це повідомила воєнна розвідка Великої Британії у Twitter.

Повідомлення США про рівень відмов цієї зброї до 60% посилить російську проблему все більш обмежених запасів, що змусить її повернутися до менш складних ракет або наражати свої літаки на більший ризик, — зазначили британці.



.



У Лондоні наголосили, що російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цілях по всій території України, включно з багатьма цілями в густонаселених цивільних районах.

Нагадаємо, 26 березня окупанти завдали по Львову низку ракетних ударів. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро осіб. На Рівненщині бійці ЗСУ збили безпілотний, а в нафтобазу в місті Дубно влучила ракета. Ще один БПЛА збили неподалік Луцька.