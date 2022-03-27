Убытки в результате обстрелов в Украине. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n168903-ubytki-v-rezultate-obstrelov-mojno-budet-fiksirovat-s-pomoschu-diyi-shmygal.html

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Інформацію про пошкоджене і знищене нерухоме майно можна буде зафіксувати через портал і додаток «Дія».

Кабінет міністрів України вже прийняв відповідну постанову, вона набуде чинності через тиждень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Зазначається, що кожен українець, чий будинок був зруйнований в результаті російської військової агресії проти України і бойових дій, зможе через «Дію» надіслати повідомлення і зафіксувати факт пошкоджень. Це дозволить уряду підрахувати збитки та оцінити, скільки коштів потрібно державі на відновлення.

Шмигаль пообіцяв, що Україна відбудує пошкоджені та зруйновані квартири та будинки і навіть вулиці.

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І цей процес починається вже зараз — зі збору інформації та фіксації збитків, — наголосив він.

Нагадаємо, 26 березня міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов розповів, що росіяни знищили в Україні вже близько 4,5 тис. житлових будинків. Також загарбники знищили 100 підприємств, близько 400 закладів освіти та 150 закладів охорони здоров’я.