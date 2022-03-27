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Оккупанты в Украине потеряли уже почти 600 танков. Фото: ВСУ

Оккупанты в Украине потеряли уже почти 600 танков и 1 тыс. 700 бронемашин

27 мар 2022, 10:10
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Російська армія в Україні з початку повномасштабного вторгнення зазнала колосальних втрат.

Збройні сили рф на 32-й війни недорахувалися майже 600 танків, понад 1 тис. 600 бронемашин різних типів, майже 300 артилерійських систем, 121 літак та 127 гелікоптерів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Орієнтовні втрати російських військ на 32-й день війни проти України:



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  • особового складу — близько 16 тис. 600 осіб,
  • танків — 582 од,
  • бойових броньованих машин — 1 тис. 664 од,
  • артилерійських систем — 294 од,
  • РСЗВ — 93 од,
  • засоби ППО — 52 од,
  • літаків — 121 од,
  • гелікоптерів — 127 од,
  • автомобільної техніки — 1 тис. 144 од,
  • кораблі /катери — 7 од,
  • цистерн з ПММ — 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 56.
  • Спеціальна техніка — 21.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

Нагадаємо, 26 березня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на Київщині з’явилася нова гаряча точка — місто Славутич. Також зусилля росіян зосереджені на місті Маріуполь — там точаться вуличні бої.

Источник: Ракурс


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