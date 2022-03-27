Пожарная на нефтебазе во Львове. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n168906-zahvatchiki-nachinaut-unichtojat-neftebazy-i-prodovolstvennye-sklady-mvd.html

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Нефтебазы и продовольственные склады в Украине подверглись ракетным ударам.

Таким образом агрессор развязал против Украины еще и экономическую войну. За последние дни были нанесены удары по нефтебазе в Калиновке и по продуктовым складам в Северодонецке. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире украинского телемарафона.

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По словам представителя МВД, украинцам следует понять стратегию оккупантов и это необходимо сделать за несколько ближайшие дни. Денисенко подчеркнул, что нужно максимально рассредоточивать продукты питания со складов и рассредоточивать топливо, используя тактику так называемых мобильных складов и мобильных баз нефтепродуктов.

Напомним, 26 марта агрессоры российской федерации нанесли ракетный удар по нефтебазе в городе Дубно Ровенской области. Также захватчики выпустили ракеты по нефтебазе в городе Львов. Пожар после ракетных обстрелов нефтебазы тушили всю ночь.