Работу системы «Смерч» по российскому врагу показали на видео

РСЗО "Смерч". Фото: tsn.ua

https://racurs.ua/n168907-rabotu-sistemy-smerch-po-rossiyskomu-vragu-pokazali-na-video.html

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Реактивну систему залпового вогню «Смерч» застосовують українські військові в ході російсько-української війни.

Відео роботи українського «Смерчу» опублікувала телерадіостудія Міністерства оборони України «Бриз». На кадрах видно, як військові, отримуючи наказ, розгортають систему та завдають потужних залпів.

За інформацією порталу «Мілітарний», РСЗВ «Смерч» калібру 300-мм розроблена на початку 80-х років у кооперації з більш ніж 20 підприємствами СРСР. Ця далекобійна система служить для враження відкрито розташованої і прихованої живої сили, неброньованої і броньованої техніки, артилерії, тактичних ракет та зенітних комплексів противника, його вертольотів на стоянках. Також «Смерч» можна застосовувати для руйнування командних пунктів, вузлів зв’язку та об'єктів військово-промислової структури.

Ця РЗСВ може стріляти одиночними снарядами чи залпом. Потужність залпу трьох «Смерчів» по своїй ефективності дорівнює потужності двох бригад, оснащених ракетним комплексом «Точка-У». Залп однієї машини вражає цілі на площі 672 тис. кв. м, а залп з 12 ракет «Точки-У» з касетними осколково-фугасними елементами вражає цілі на площі 400 тис. кв. м.

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Нагадаємо, 26 березня українські бійці 93 окремої механізованої бригади (ОМБр) «Холодний Яр» знищили ще одну «гордість російського оборонпрому» — бронеавтомобіль «Рись».