Президент Зеленский. Фото: freepik.com

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за поширення інформації про переміщення українських військ.

Закон № 7189 буде діяти під час воєнного стану. Передбачається, що строк від 3 до 5 років передбачається за поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, у тому числі про її переміщення територією України. Це не стосується інформації, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ чи Міноборони України або у офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів.

А поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом, — карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

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Якщо ж ці дії були вчені за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, яка воює з Україною, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, 24 березня Верховна Рада посилила відповідальність за колабораціонізм, ухваливши законопроєкт № 7186. За співпрацю з державою-агресором відтепер передбачено від 10 до 12 років позбавлення волі та забороняється займати низку посад у майбутньому.