Чернигов остался без воды, тепла и света из-за боевых действий

Разрушенный рашистами Чернигов. Фото: Вячеслав Чаус в Facebook

https://racurs.ua/n168909-chernigov-ostalsya-bez-vody-tepla-i-sveta-iz-za-boevyh-deystviy.html

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Город Чернигов из-за полномасштабной войны в Украине остался без электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения

Из-за поражения объектов критической инфраструктуры в областном центре отсутствуют свет, тепло и вода. Газоснабжение осуществляется частично, восстановительные работы проводятся по мере возможности. Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

По словам руководителя ОГА, за последние сутки в области зарегистрировали восемь пожаров, из них один — из-за обстрелов российской армией населенных пунктов (жилой сектор). С 24 февраля в Чернигове ликвидировали 386 пожаров, из которых 257 возникли из-за обстрелов. Спасли 44 человека, из них 10 детей.

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Чаус отметил, что за сутки пиротехники ГСЧС шесть раз выезжала для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов. С начала вторжения рф в Украину спасатели обнаружили и изъяли 115 взрывоопасных предметов.

Напомним, в Чернигове ночью 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял город с Киевом. В результате удара упал один из пролетов моста.