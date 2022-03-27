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Ракурс
Разрушенный рашистами Чернигов. Фото: Вячеслав Чаус в Facebook

Чернигов остался без воды, тепла и света из-за боевых действий

27 мар 2022, 12:21
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Город Чернигов из-за полномасштабной войны в Украине остался без электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения

Из-за поражения объектов критической инфраструктуры в областном центре отсутствуют свет, тепло и вода. Газоснабжение осуществляется частично, восстановительные работы проводятся по мере возможности. Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

По словам руководителя ОГА, за последние сутки в области зарегистрировали восемь пожаров, из них один — из-за обстрелов российской армией населенных пунктов (жилой сектор). С 24 февраля в Чернигове ликвидировали 386 пожаров, из которых 257 возникли из-за обстрелов. Спасли 44 человека, из них 10 детей.



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Чаус отметил, что за сутки пиротехники ГСЧС шесть раз выезжала для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов. С начала вторжения рф в Украину спасатели обнаружили и изъяли 115 взрывоопасных предметов.

Напомним, в Чернигове ночью 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял город с Киевом. В результате удара упал один из пролетов моста.

Источник: Ракурс


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