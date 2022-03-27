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Морская пехота ВСУ уничтожила вражескую бронетехнику. Фото: Генштаб ЗСУ
Морская пехота ВСУ уничтожила вражескую бронетехнику — видео с поля бояhttps://racurs.ua/n168910-morskaya-pehota-vsu-unichtojila-vrajeskuu-bronetehniku-video-s-polya-boya.htmlРакурс
Морська піхота Військово-морських сил Збройних сил України нещадно знищує російських ворогів.
Генеральний штаб Збройних сил України опублікував у Facebook відео наслідків бою морських піхотинців з підрозділами армії російської федерації. На кадрах видно, як горять залишки російської техніки.
Також Генштаб ЗСУ опублікував фото після бою з окупантами на Харківщині. Повідомляється, що Сухопутні війська та територіальна оборона знищили різну бронетехніку та гармати противника. Відповідні світлини з’явилися на сторінці Генерального штабу у Facebook.
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Нагадаємо, 26 березня українські бійці 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» знищили бронеавтомобіль «Рись» — так звану гордість російського оборонпрому.