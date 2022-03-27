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Ракурс
Морская пехота ВСУ уничтожила вражескую бронетехнику. Фото: Генштаб ЗСУ

Морская пехота ВСУ уничтожила вражескую бронетехнику — видео с поля боя

27 мар 2022, 12:50
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Морська піхота Військово-морських сил Збройних сил України нещадно знищує російських ворогів.

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував у Facebook відео наслідків бою морських піхотинців з підрозділами армії російської федерації. На кадрах видно, як горять залишки російської техніки.

Також Генштаб ЗСУ опублікував фото після бою з окупантами на Харківщині. Повідомляється, що Сухопутні війська та територіальна оборона знищили різну бронетехніку та гармати противника. Відповідні світлини з’явилися на сторінці Генерального штабу у Facebook.

Морська піхота ЗСУ знищила ворожу бронетехніку. Фото: Генштаб ЗСУ

Морська піхота ЗСУ знищила ворожу бронетехніку. Фото: Генштаб ЗСУ



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Морська піхота ЗСУ знищила ворожу бронетехніку. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 26 березня українські бійці 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» знищили бронеавтомобіль «Рись» — так звану гордість російського оборонпрому.

Источник: Ракурс


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