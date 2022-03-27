Незаконный референдум запланировали провести в ЛНР. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n168911-v-orlo-zayavili-o-jelanii-provesti-nezakonnyy-referendum.html

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Незаконний референдум запланували провести на окупованому Донбасі ватажки так званої ЛНР.

Фейковий «референдум» на території самопроголошеної Луганської народної республіки планують провести вже найближчим часом. Про це заявив ватажок луганських бойовиків Леонід Пасічник, передає ТАСС.

Я думаю, що найближчим часом на території республіки буде проведено референдум, на якому народ реалізує своє абсолютне конституційне право і висловить свою думку з приводу вступу в рф. Я чомусь впевнений, що це саме так і буде, — заявив терорист.

Як відомо, у 2014 році росія окупувала Крим, провівши незаконний референдум на території українського півострова.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники планували провести незаконний референдум у Херсонській області. Псевдореферендум рашисти готували на тимчасово зайнятих ними територіях регіону, щоб проголосити так звану ХНР.

Джерело: ТАСС