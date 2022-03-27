На территории Беларуси происходит ротация российских войск – Генштаб

https://racurs.ua/n168916-na-territorii-belarusi-proishodit-rotaciya-rossiyskih-voysk-genshtab.html

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Триває переміщення підрозділів російської федерації на територію Білорусі для ротації підрозділів, що зазнали суттєвих втрат

У Білорусі також відбувається посилення наявних угруповань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів, організації евакуації поранених і хворих. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Частина підрозділів збройних сил Білорусі продовжує перебувати на полігонах.

На Поліссі ворог під прикриттям вогню артилерії та авіації продовжує закріплюватися на досягнутих рубежах, готується до проведення ротації підрозділів.

На Сіверському напрямку загарбники продовжують блокаду Славутича, не полишають спроб взяти під контроль Чернігів. В районах Лук’янівки та Рудницького противник зазнав втрат та відійшов.

На Слобожанському напрямку війська рф намагаються здійснити перегрупування в районі Сум. Поблизу Харкова зосередив зусилля на поповненні поточних втрат.

На Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Маріуполь. Успіхів не мають. Здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки. Зазнали втрат, відійшли.

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У Таврійському операційному районі загарбники силами росгвардії продовжують боротьбу з осередками спротиву на тимчасово зайнятій території.

Українські воїни продовжують ефективне протистояння російським загарбникам, відбивають ворожі атаки та поступово звільняють тимчасово зайняті ворогом території на окремих напрямках.