10 тыс. гектаров леса горит в Чернобыльской зоне – чем это грозит

https://racurs.ua/n168918-10-tys-gektarov-lesa-gorit-v-chernobylskoy-zone-chem-eto-grozit.html

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Чорнобильська АЕС перебуває під контролем рашистів. Через постійні бойові дії у зоні відчуження трапилася пожежа.

Станом на 27 вересня вогонь охопив понад 10 тис. гектарів лісу. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Загалом неподалік Чорнобильської атомної електростанції виникла 31 пожежа. Це спричиняє підвищення рівня радіоактивного забруднення повітря.

Оскільки зону відчуження захопили російські військові, наші рятувальники не можуть взяти пожежу під контроль та розпочати гасіння.

Внаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонукліди, які переносяться вітром на значні відстані. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі та країнам Європи, — попередила Людмила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини зазначила, що через вітряну та суху погоду інтенсивність і площа пожеж збільшаться. Це може спричинити надмасштабні пожежі, з якими важко впоратися навіть у мирний час.

Полум’ям можуть бути охоплені сховища відпрацьованого ядерного палива та сховища ядерних відходів, які розташовані на території Чорнобильської зони, — наголосила чиновниця.

Вона звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії з проханням якнайшвидше відправити в Україну експертів та обладнання для гасіння пожежі. Адже наслідки цього торкнуться всього світу.

Денісова зауважила, що запобігти катастрофічним наслідкам можна лише шляхом негайної деокупації російськими військами території.

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що після запеклих боїв Україна втратила контроль над чорнобильським майданчиком.

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Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу підтвердив, що наразі російські війська контролюють Чорнобильську зону та об'єкти ЧАЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) втратило зв’язок з Чорнобильськими моніторинговими системами гарантій.